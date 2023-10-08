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Gündem İsrail ile Filistin’in savaşını önceden mi bildi? Nostradamus’tan korkutucu tahmin
Gündem

İsrail ile Filistin’in savaşını önceden mi bildi? Nostradamus’tan korkutucu tahmin

Yeniakit Publisher
2023-10-08 15:10:00 - 2023-10-08 15:27:47
İsrail ile Filistin’in savaşını önceden mi bildi? Nostradamus’tan korkutucu tahmin

Nostradamus'un tüyler ürpertici bir öngörü, İsrail ve Filistin arasındaki savaş ilanından sonra gerçek olmuş olabilir.

16. yüzyılda yaşamış olan Nostradamus, 2023 yılında büyük bir savaşın başlayacağını söylediği öngörü ile bir zamandır tedirginlik yaratıyordu.

Bu yıl Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlayacağını öngören Nostradamus, Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas’ın başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonuyla endişeleri bir nebze olsun gerçeğe çıkarttı.

 

450 yılı aşkın bir süre önce yayımlanan eserinde Nostradamus, 2023 hakkında, “Büyük Savaş’ta yedi ay, insanlar kötülük yapmaktan öldü.” diye yazmıştı.

Endişe verici tahminin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında ortaya çıkacak çatışmalardan başlayacak bir 3. Dünya Savaşı olduğu düşünülüyordu. Ancak Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e roket saldırısı başlatmasının ardından, Nostradamus’un çatışmasının önceden düşünülenden daha geniş kapsamlı olabileceği görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu sabah X’te (eski adıyla Twitter) “savaşta” olduklarını duyurdu. Duyuru, Tel Aviv de dahil olmak üzere ülke genelindeki kasaba ve şehirlere 5.000’den fazla roket fırlatılmasının ardından geldi.

Nostradamus’un öngörüleri endişe yaratsa da, söylediklerinin tümünün gerçekleşmediği de biliniyor. Geçen yıl bir asteroit çarpması öngören Nostradamus, yapay zeka robotlarının da 2022 yılı sonuna kadar dünyayı ele geçireceğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail’e “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 256 kişinin hayatını kaybettiğini, 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864’e yükseldiği duyurulmuştu.

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