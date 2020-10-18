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Aktüel İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler resmen başladı
Aktüel

İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler resmen başladı

İki ülke arasında kapsamlı diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat metni imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 23:06:05 -
İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler resmen başladı

KUDÜS (AA) - İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, imzalanan mutabakatla resmi olarak başladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da tarihi anlar yaşandığı ve iki ülke arasında kapsamlı diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Büyük adımlar atarak barış sürecine ivme kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Bugün gazetesine göre ise İsrailli ve Bahreynli yetkililer, söz konusu mutabakatın, iki ülke arasında tam bir barış ortamı oluşturacağını, ekonomik, diplomatik ve siyasi anlaşmaları ihtiva edeceğini ve karşılıklı elçiliklerin açılmasına zemin hazırlayacağını vurguladı.

Bahreyn'e giden İsrail heyetine başkanlık eden Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren tek bir aileyiz." dedi.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Zeyyani de İsrail ile imzalanan mutabakatın, iki ülke arasında iş birliğini tesis edeceğini kaydetti.

15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.

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