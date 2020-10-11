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Dünya İsrail ile ABD arasında F-35 krizi! “Bu satışa karşı çıkacağız”
Dünya

İsrail ile ABD arasında F-35 krizi! “Bu satışa karşı çıkacağız”

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, ABD'nin Katar'a herhangi bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:39:00 -
İsrail ile ABD arasında F-35 krizi! “Bu satışa karşı çıkacağız”

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD'nin Katar'a herhangi bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacağını aktardı.

“Bölgemiz hala İsviçre'ye dönüşmedi”

İsrail, bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak amacı ile bölge ülkelerine yapılacak silah satışlarına engel olmaya devam ediyor. İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak amacı ile ABD'nin Katar'a herhangi bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacaklarını aktardı. Cohen, Katar’a F-35 satılmasına ilişkin ise “Bölgedeki güvenlik ve askeri üstünlüğümüz bizim için en önemli şeydir. Bölgemiz hala İsviçre'ye dönüşmedi" dedi.

İsrail, BAE’ye satışına da karşı çıkmıştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail’in ABD aracılığı ile ilişkilerin normalleştirme anlaşmasının ardından ABD, BAE’nin F-35 almasına onay vermeyi kabul etmişti. İsrail, ise BAE'nin F-35 almasından rahatsız olacağını dile getirmişti.

Öte yandan ABD, İsrail'in “niteliksel askeri üstünlüğünü” koruma ilkesi altında bölgedeki diğer ülkelere ileri düzey silah satışları konusunda İsrail'e danışıyor.

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