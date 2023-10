İsrail için savaşanlar Türk vatandaşlığından çıkarılacak mı?

Gazze’yi yerle bir eden, mazlum kanı akıtan siyonistlere öfke yağıyor. Binyamin Netanyahu yönetiminin davetiyle İsrail ordusuna katılan Türk pasaportlu caniler de infiale sebep oluyor. Ülkenin dört bir yanından hem İsrail hem Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan canilerin vatandaşlıktan çıkarılması talebi geliyor.

İP’TEN SORU ÖNERGESİ

Bu durum Akit’in 17 Ekim tarihli “Siyonist uşaklarını vatandaşlıktan atın” başlıklı haberini anlamlı kılıyor. Öyle ki Türk pasaportlu olup İsrail ordusuna katılanların 5901 sayılı kanuna göre vatandaşlıktan atılabileceğine işaret edilen haberin akabinde İP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir İçişleri Bakanlığı’nın cevaplaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Önergede, “Çifte vatandaşların İsrail ordusuna katılarak taraf olma ihtimali Türkiye adına güvenlik, diplomatik, etik sorunlara yol açacağı gibi ülke aleyhinde toplumsal algı oluşturacaktır” denildi. İlaveten bakanlığa şu sorular yöneltildi:

TERLETECEK

“1- Çifte vatandaşlık konusunda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istatistiki veri bulunmakta mıdır? Var ise çifte vatandaşlık durumunda olanların sayısı kaçtır, ülkelere göre dağılımı nedir?

2- Çatışmaların başladığı ve seferberlik ilanından bu yana ülkemizden İsrail’e giden kaç vatandaşımız bulunmaktadır, gidenler arasında çifte vatandaş olanların sayısı kaçtır?

3- Çifte vatandaşlık kapsamında İsrail ordusunda gönüllü olarak aktif vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığına yönelik bir çalışma var mıdır?

4- İsrail ordusunda görev alanlar var ise sayısı kaçtır? Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 29’uncu maddesinin C bendi gereğince, Türk vatandaşlığından çıkartılacaklar mıdır? Yoksa yetkili makamlardan izin almışlar mıdır?

5- Başka bir ülkenin ordusunda savaş döneminde görev yapmış vatandaşlara hukuki bir yaptırım uygulamayı düşünüyor musunuz?”

Akit’e konuşan Musevi işadamı Doğan Kasadolu ise İsrail’in Gazze’de kan dökmeye devam ettiğini dile getirdi. Kasadolu, “Devletimiz bu savaşta taraftır. Filistin’in yanındadır. Hâl böyle iken Türkiye’den bir şahsın gidip İsrail ordusuna katılması kabul edilemez” dedi.

Akit’in 17 Ekim’de önemli bir haber kaleme aldığına dikkat çeken Kasadolu, şöyle devam etti: “Gazeteniz güzel bir konuya değindi. Özdemir’in önerisi de mühimdi. Bu gündemi sıcak tutmakta yarar var. Araştırmalar yapıldı, Ankara’da dosya açıldı. Ülkemizden şu an için İsrail ordusuna katılan olmadığı belirlendi. Ayrıca İsrail’in Yunanistan’da 5 bin askeri var. 5 bin askerin burada ne aradığına bakılsın. Ayrıca Türkiye’den bazı şahıslarca İsrail’e maddi yardımda bulunulup bulunulmadığı saptansın. FETÖ’ye, Soros’a ve diğer yapılanmalara çalışanlarca Tel Aviv yönetimine destek verilip verilmediği Meclis tarafından tahkik edilsin. Bu gerekli. Kafayı kuma gömmeyelim. Burada araştırılması gereken malum çevreler olduğu muhakkak. Tabii ortada bir savaş var. Burada her tedbir alınır. Hatırlayın Amerika İkinci Dünya Harbi’nde Japonya’yla savaşıyordu. Ne kadar Japon varsa içeri almıştı. Nihayetinde bu savaştır, her önleme başvurulur.

NETANYAHU FAŞİSTTİR

“Kimse ‘Hamas kötü, Netanyahu iyi’ diyemez. Kimse ‘Hamas hastaneyi vurdu’ diyemez. Evet, kimse hastaneyi Hamas’ın vurduğunu iddia edemez. Bu soruşturmayla ortaya çıkacak bir konudur. Bakın Amerika’da İsrail ve savaş aleyhine eylemde bulunan Yahudiler tutuklandı. Ne var ki bizde Hamas aleyhine konuşan konuşana. Gelinen noktada Gazze’de olanlardan kimin yararlandığı incelenmelidir. Öbür taraftan İsrail, terör eylemlerinde bulunmaktadır. Masumlara bomba yağdırmaktadır. Netanyahu’nun faşist olduğunu haykırıyorum. Adamın elinde atom bombası var. Tahran konuşursa atom bombasını atar. Elinde bomba var. Netanyahu faşisttir, insanlık düşmanıdır. Bir saldırıyı bahane ederek binlerce insanı öldürdü.”