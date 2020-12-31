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Aktüel İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı: Körfez'le ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek
Aktüel

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı: Körfez'le ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:43:57 -
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı: Körfez'le ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek

KUDÜS (AA) - İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin, yakında Körfez kuvvetleriyle "ortak hava" tatbikatları yapacaklarını tahmin ettiğini söyledi.

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, Norkin, Tel Aviv'in yakınında yer alan Rehovot kentindeki Weizmann Bilim Enstitüsü'nde düzenlenen seminerde bir konuşma yaptı.

Norkin, Körfez ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarında büyük ve stratejik fırsat olduğunu belirterek, "Körfez Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek." dedi.

Komutan Norkin, ortak tatbikat yapmayı beklediği Körfez ülkelerinin isimlerini vermedi.

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili ise Norkin, kendilerinin kalite özelliğini korumak istediklerini söyledi.

ABD'nin BAE'ye F-35 satmasının İsrail'i etkileyeceğini belirten Norkin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail'in kalite üstünlüğünü korumak için iki ay önce Amerikalı mevkidaşıyla anlaştığını ifade etti.

Norkin, bölgedeki hava sahasında gelişmiş uçakların bulunmasının İsrail için iyi olmadığını kaydetti.

ABD Senatosu, 10 Aralık'ta BAE'ye F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetmişti.

Son dönemde, Körfez'deki Arap monarşileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn'in yanı sıra Sudan ve Kuzey Afrika ülkesi Fas, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tesis ederek normalleşme adımları attı.

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