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Gündem İsrail Hava Kuvvetleri, gece boyunca 200’den fazla saldırı düzenledi
Gündem

İsrail Hava Kuvvetleri, gece boyunca 200’den fazla saldırı düzenledi

Yeniakit Publisher
2023-10-10 10:03:00 -
İsrail Hava Kuvvetleri, gece boyunca 200’den fazla saldırı düzenledi

İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas’ın saldırısının ardından başlattığı operasyon kapsamında Gazze’nin Rimal ve Han Yunus bölgelerinde 200’den fazla saldırı düzenledi.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçakları Gazze Şeridi'nde terör örgütlerine ait çok sayıda hedefi vurdu. Gece boyunca onlarca savaş uçağı Rimal ve Han Yunus'ta 200'den fazla hedefi vurdu.

Rimal ve Han Yunus, Hamas terör örgütü tarafından terör merkezi olarak kullanılmakta ve İsrail'e yönelik çok sayıda terör saldırısı buradan yönetilmektedir” denildi.

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