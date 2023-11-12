  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail hastane vurdu! Çekilen fotoğraf yürekleri dağladı
Dünya

İsrail hastane vurdu! Çekilen fotoğraf yürekleri dağladı

Yeniakit Publisher
2023-11-12 21:05:00 -
İsrail hastane vurdu! Çekilen fotoğraf yürekleri dağladı

Gazze'de ölüm saçan ve katliamlarına devam eden İsrail, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldı. Çekilen bir kare ise yürekleri dağladı.

İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi vurdu.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi vurduğunu açıkladı.

İletişim tamamen koptu

Hastane ile iletişim koptu. Saldırıdan hemen önce çekilen bu fotoğraftaki bebeklerin ise akıbeti bilinmiyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

BM'den "acil" Gazze çağrısı
BM'den "acil" Gazze çağrısı

Dünya

BM'den "acil" Gazze çağrısı

Çocuklardan anlamlı Gazze yürüyüşü
Çocuklardan anlamlı Gazze yürüyüşü

Gündem

Çocuklardan anlamlı Gazze yürüyüşü

Gazze için boykota ses çıkarmayan İBB, katliam destekçisi Starbucks'a İstanbulluları yönlendirdi
Gazze için boykota ses çıkarmayan İBB, katliam destekçisi Starbucks'a İstanbulluları yönlendirdi

Gündem

Gazze için boykota ses çıkarmayan İBB, katliam destekçisi Starbucks'a İstanbulluları yönlendirdi

Gazzelilerin zorlu mücadelesi
Gazzelilerin zorlu mücadelesi

Dünya

Gazzelilerin zorlu mücadelesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23