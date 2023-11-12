İsrail hastane vurdu! Çekilen fotoğraf yürekleri dağladı
Gazze'de ölüm saçan ve katliamlarına devam eden İsrail, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi hedef aldı. Çekilen bir kare ise yürekleri dağladı.
İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi vurdu.
Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi vurduğunu açıkladı.
İletişim tamamen koptu
Hastane ile iletişim koptu. Saldırıdan hemen önce çekilen bu fotoğraftaki bebeklerin ise akıbeti bilinmiyor.
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