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Dünya İsrail, Han Yunus'tan çekildi! Sebebini açıkladılar
Dünya

İsrail, Han Yunus'tan çekildi! Sebebini açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-04-08 02:33:00 -
İsrail, Han Yunus'tan çekildi! Sebebini açıkladılar

İsrail ordusundan bazı üst düzey komutanlar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmelerinin "savaş yorgunluğundan" kaynaklandığını belirtti.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusundan ismini vermek istemeyen bazı üst düzey komutanların, Han Yunus'tan çekilme adımına ilişkin açıklaması yer aldı. Komutanlar, yeni çatışma alanlarına ilerlemeden Gazze Şeridi'nin güneyinde kalmalarının İsrail askerlerinin hayatını tehlikeye attığının, ordu tarafından uzun zamandır bilindiğini aktardı.

Ordunun Gazze Şeridi'nin güneyinden çekilmesinin "İsrailli heyetin müzakere için Kahire'ye gitmesi öncesinde esir takası anlaşmasını desteklemek için güven inşa etmek adına atılan bir adım olmadığını" belirten isimler, bunun "bölgedeki savaş ve istihbarat yeteneklerinin tükenmesinden" kaynaklandığını bildirdi.

Bu adımın sadece sahadaki güvenlik durumuyla uyumlu operasyonel mülahazalara dayandığını vurgulayan isimler, geri çekilmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleşmediğini, bilakis İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyine sürpriz baskınları yoğunlaştırmasının, kuzeyinde ise kara operasyonlarına devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun, arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan, saldırılardan kaçan 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu. Açıklamada, Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı ve önceki gece buradan tamamen çekildiği, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği aktarılmıştı.
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İsrail ve uluslararası medyada, bu adımın, ateşkesin ve esir değişimi anlaşmasının imzalanması konusunda ABD'nin baskısı sonucu atıldığına ilişkin haberler yer almıştı.

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