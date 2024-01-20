İsrail, Han Yunus’a saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’a bağlı Abasan al-Kabira bölgesindeki binaları bombaladı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin dört bir yanını hedef almayı sürdürüyor. Bombardımanın yoğun bir şekilde sürdüğü bölgede dumanlar yükselmeye devam ederken, İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerini de vuruyor.
İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Abasan al-Kabira bölgesindeki terk edilmiş binalara yerleştirdikleri patlayıcılarla saldırı düzenledi. Patlamanın ardından gökyüzünü duman kaplarken, binalar yıkıldı. Patlamanın ardından İsrailli askerlerin sevinçleri ise dikkat çekti.
Kaynak: AA
Dünya
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