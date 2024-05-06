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Dünya İsrail, Hamas'ın roketleriyle şok oldu! Ölü ve yaralı askerler var
Dünya

İsrail, Hamas'ın roketleriyle şok oldu! Ölü ve yaralı askerler var

Yeniakit Publisher
2024-05-06 00:16:00 -
İsrail, Hamas'ın roketleriyle şok oldu! Ölü ve yaralı askerler var

Gazze Şeridi'nden, güneydeki Kerem Ebu Salim bölgesinde bulunan bir İsrail askeri noktasına atılan roketler nedeniyle 3 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kerem Ebu Salim’deki İsrail askerlerini hedef alan roketli saldırıda 3 asker hayatını kaybetti. 3 asker de ağır yaralandı.

İsrail Ordu Sözcülüğü de Refah Sınır Kapısı yakınlarından, Kerem Ebu Salim bölgesi yönüne yaklaşık 10 roket fırlatıldığını, 4’ü ağır 14 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın, saldırılar nedeniyle Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığı aktarılmıştı.

Öte yandan görgü tanıkları, söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediğini kaydetmişti.

Kaynak: AA
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