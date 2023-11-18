İsrail Hamas'ın elindeki esiri öldürdü

Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, esirlerin Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunduğuna dair "güçlü emarelere" sahip olduklarını söylemesine karşılık Telegram platformundan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun hastanelerde Siyonist esirlerin bulunduğu yalanına yanıtımız: Onların bir kısmını sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle tedavi etmek ve canlarını korumak amacıyla bakım merkezlerine naklettik." ifadelerine yer verildi.

İsrailli esir Aryeh Zalman Zdmanovich'in yakın zamanda yoğun bakıma alındığı, iyileştikten sonra getirildiği yere geri gönderildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu İsraillinin, bulunduğu yerin çevresine defalarca düzenlenen bombalamalar sonucu panikatak geçirerek hayatını kaybettiği ve bunu belgeleyen materyallerin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Kassam Tugayları'nın daha sonra yayımladığı görüntülerde, Zdmanovich olduğu belirtilen kişinin sedye üzerinde tedavi edildiği ve bu sırada anlaşılmayan sözler söylediği görüldü. Videonun devamında ise aynı kişi ölü vaziyette kefene sarılmış halde kameraya yansıdı.

Netanyahu, dün ABD merkezli CBS Evening News'e verdiği röportajda, esirlerin Şifa Hastanesi'nde bulunduğuna dair ellerinde güçlü emareler olduğunu ve hastaneye bu nedenle girdiklerini söylemişti.

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İsrail'in Şifa Hastanesi'ni basması

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne 15 Kasım sabahı baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 binden fazla kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.