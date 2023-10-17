İsrail 'güvenli' dediği yerde sivilleri katletmeye devam ediyor!

İşgalci ordusu, Gazze'nin güneyine geçmeleri yönünde çağrıda bulunduğu sivilleri hedef aldı. Gece boyunca süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 60 Filistinli yaşamını yitirdi.

İşgalci ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliden, can güvenliklerini sağlayabilmeleri için Gazze'nin güneyine geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Bu çağrısına rağmen siyonist, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kenti gibi güneyde bulunan birçok kenti savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneyinde Mısır sınırı yakınında bulunan Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki bir evi hedef alan işgalci saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar Nasır Tıp Kompleksi'nde tedavi altına alındı.

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