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Dünya İsrail 'güvenli' dediği yerde sivilleri katletmeye devam ediyor!
Dünya

İsrail 'güvenli' dediği yerde sivilleri katletmeye devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 14:23:00 -
İsrail 'güvenli' dediği yerde sivilleri katletmeye devam ediyor!

İşgalci ordusu, Gazze'nin güneyine geçmeleri yönünde çağrıda bulunduğu sivilleri hedef aldı. Gece boyunca süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 60 Filistinli yaşamını yitirdi.

İşgalci ordusu, Gazze'nin güneyine geçmeleri yönünde çağrıda bulunduğu sivilleri hedef aldı. Gece boyunca süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 60 Filistinli yaşamını yitirdi.

İşgalci ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinliden, can güvenliklerini sağlayabilmeleri için Gazze'nin güneyine geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Bu çağrısına rağmen siyonist, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kenti gibi güneyde bulunan birçok kenti savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurmaya devam etti.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneyinde Mısır sınırı yakınında bulunan Refah'ta bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki bir evi hedef alan işgalci saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 25'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar Nasır Tıp Kompleksi'nde tedavi altına alındı.
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Yorumlar

Gültekin

aldanmayalım, onların güvenli dediği yerlerden özellikle kaçınılması lazım, çünkü daha iyi katliam yapabilmek için güvenli deyip insanları kandırarak öldürüyorlar, bunun mutlak medeni dünyada bir yaptırımı yoksa, niçin devletler kuruluyor?, gücü olan, gücü olmayanı ezsin, böyle bir dünyada yaşanır mı?

Ankaralı Ahmet

Büyük şeytan ve büyük terörist katil Amerika, emrine girdiği İsrail'in her istediğini yerine getiriyor.Sivillerin öldürülmesini dahi önemsemeyen katil amerika, Ortadoğu turu yapacak ihtiyar Biden niçin oralara gidiyor dersiniz?Çünkü Arap ülkelerini tehdit etmek için gidiyor. Yani Katil İsrail hükümeti katil Netenyahu sivil Filistinlileri öldürürken, ne kınayın ne de İsrail aleyhinde demeç vermeyin, en önemlisi İsrail'e saldıracağız sözünü dahi söylemeyin diyor.Gerçi, Araplarda ve Müslüman ülkelerde öyle yiğit adam yok ki saldırsın.İran ise hangi hesap peşinde ise bayağı siyonist İsrail yöneticilerine sert konuşuyor. Hizbullah ve Hamas birlikte hareket ederse belki birşeylar yapabilirler.
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