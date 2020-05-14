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İsrail güçleri Kudüs’te biri gazeteci 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 02:57:59 -
İsrail güçleri Kudüs’te biri gazeteci 4 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te biri gazeteci 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs’ün İseviyye Mahallesi'nde Filistinli genç kadın ile kardeşini gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin, gözaltına alınmaya direnen Filistinli kadın ile kardeşini şiddetle darbettiği bildirildi.

Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, gözaltı işlemine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kayıtlarda yaklaşık 10 İsrail polisinin Filistinlileri şiddet kullanarak gözaltına almaya çalıştığı görülüyor.

Öte yandan, İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde "Musap Şavır" adlı gazeteci ile beraberindeki kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail polisinden gözaltılara ilişkin açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere ve beldelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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