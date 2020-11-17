  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı
Aktüel

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:55:50 -
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerine düzenlediği baskında 2 Filistinli plastik mermiyle yaralanırken, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Sokağı ve Kefer Akab Mahallesi'ne baskın düzenledi.

İsrail güçleri, baskına tepki gösterenlere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Bölgede bulunan sağlık ekipleri, 2 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

Filistin köylerine ve kasabalarına düzenlenen baskınlar nedeniyle İsrail güçleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
Dünya

İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız

Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler, “Her seyi yakıp yıkacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız, hiçbir şey” diyerek evleri yakıp, ağaçl..
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: Yüzde 20 değer kaybedecek
Ekonomi

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: Yüzde 20 değer kaybedecek

Koronavirüs salgını sürecinde birçok ülke ekonomisi sıkıntılı günler geçirirken, dünyanın en büyük bankalarından Citibank dolar için çarpıcı..
Paşinyan'ın Putin'e yaptığı 'Beni dinlemiyorlar' itirafı gündem oldu! Çekilmeyen Ermeni milisler ormanda saklanıyor

Paşinyan'ın Putin'e yaptığı 'Beni dinlemiyorlar' itirafı gündem oldu! Çekilmeyen Ermeni milisler ormanda saklanıyor
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay