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Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'da AA foto muhabirini yaraladı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da AA foto muhabirini yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:27:28 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da AA foto muhabirini yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle düzenlenen protestoyu takip eden Anadolu Ajansının (AA) Filistinli serbest foto muhabiri Sariye Ceradat'ı plastik mermiyle yaraladı.

İsrail güçleri, El Halil kentine bağlı Yatta beldesi kırsalında "ruhsatsız" inşa edildiği gerekçesiyle Filistinlilere ait bir ev ve iki depoyu yıktı.

Bölge sakinleri yıkıma tepki gösterirken, İsrail güçleri grubu plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Müdahale sırasında İsrail güçleri, AA serbest foto muhabiri Ceradat'ı plastik mermiyle sol omzundan yaralarken, tedavisi bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'den fazla ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.


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