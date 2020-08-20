  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Aktüel

İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 02:57:38 -
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 3 Filistinli vurularak yaralandı.

Ramallah yakınlarındaki Deyr Ebu Meşal bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında akşam geç saatlerde olaylar çıktı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin gerçek mermi ile vurularak yaralanmış iki Filistinliyi hastaneye kaldırdığı, diğer yaralının da İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu olaylar Ramallah'ın Tarmusa beldesinde "ilhak" planı ve normalleşme anlaşmasını protesto için düzenlenen bir festivale giden gençler ile Filistinlilerin festivale katılmasını engellemeye çalışan İsrail güçleri arasında çıktı.

İsrail güçleri daha önce de 5 Filistinliyi plastik mermiyle yaralamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli otomobilin motorunun nereden alınacağı belli oldu
Otomotiv

Yerli otomobilin motorunun nereden alınacağı belli oldu

Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin bataryasının yerli olarak Gemlik'teki fabrikada üretileceğini , moturunun ise Bosch..
Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler
Gündem

Erdoğan'ın bahsettiği büyük müjde ne olabilir? Yiğit Bulut'tan olay sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin ardından çarpıcı i..
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm

Kendisi ve ailesiyle ilgili iftirasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 milyon TL’lik tazminat davası açtığı CHP Genel Başka..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı