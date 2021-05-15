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Dünya İsrail Gazze’de uluslararası televizyonların bulunduğu bir binayı vurdu!
Dünya

İsrail Gazze’de uluslararası televizyonların bulunduğu bir binayı vurdu!

İşgalci katil İsrail, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da olduğu 13 katlı bir binayı vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 15:41:00 - 2021-05-15 15:59:23

10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırıları sonrasında 139 Filistinli yaşamını yitirmiş, bine yakın insan da yaralanmıştı. Hamas'ın buna misilleme olarak bugün Tel Aviv'i roketlerle vurması ise İsrail tarafından karşılıksız bırakılmadı.

Önce uyardılar sonra vurdular

Bir saat öncesinde Gazze'de Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da olduğu 13 katlı bir binayı vuracağını duyuran İsrail ordusu, dediğini yaptı. 13 katlı medya binası saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

Patlama anı kamerad

Görgü tanıkları, binanın saldırı öncesi boşaltıldığını belirtirken; patlama anı da kameralarca anbean kaydedildi.

 

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Yorumlar

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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas 'ın Filistin'de yaşayan Katolik Ermeniler ve Ermeni lobisinin girişimleri sonucunda 10 yıllığına toprak kiralayarak, bu arsanın bulunduğu caddeye Ermenistan Caddesi ismini verdiğini iddia ederek tepki gösterdi.
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dunya gercekleri katliamlari gormesin, sadece benim yalan-algi-propaganda sahtekarliklarima inansin!

.....kendi ecelini hazirliyorsun sapik seri katiller, hitler bile sizin. kadar .... olamaz
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