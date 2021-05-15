İsrail Gazze’de uluslararası televizyonların bulunduğu bir binayı vurdu!

10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırıları sonrasında 139 Filistinli yaşamını yitirmiş, bine yakın insan da yaralanmıştı. Hamas'ın buna misilleme olarak bugün Tel Aviv'i roketlerle vurması ise İsrail tarafından karşılıksız bırakılmadı.

Önce uyardılar sonra vurdular

Bir saat öncesinde Gazze'de Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının da olduğu 13 katlı bir binayı vuracağını duyuran İsrail ordusu, dediğini yaptı. 13 katlı medya binası saniyeler içerisinde yerle bir oldu.

Patlama anı kamerad

Görgü tanıkları, binanın saldırı öncesi boşaltıldığını belirtirken; patlama anı da kameralarca anbean kaydedildi.