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Gündem İsrail Gazze'de kendi askerlerini öldürdü! Bu ilk değil
Gündem

İsrail Gazze'de kendi askerlerini öldürdü! Bu ilk değil

Yeniakit Publisher
2024-05-01 07:53:00 -
İsrail Gazze'de kendi askerlerini öldürdü! Bu ilk değil

Yaklaşık 8 aydır soykırım suçu işleyen İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü ortaya çıktı. 27 Nisan'da İsrail ordusu yine kendi askerlerini öldürmüştü.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu 27 Nisan'da Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğü saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

KASSAM TUGAYLARIYLA ÇATIŞIRKEN KENDİ ASKERLERİNİ ÖLDÜRDÜLER

Buna göre Gazze’nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru’na yakın bir bölgedeki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı üyeleri ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada, bir İsrail tankı olayda öldürülen 2 askerin de olduğu binayı "yanlışlıkla" bombaladı.

İLK DEĞİL

İsrail ordusu, 27 Nisan'da Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

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