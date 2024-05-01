İsrail Gazze'de kendi askerlerini öldürdü! Bu ilk değil
Yaklaşık 8 aydır soykırım suçu işleyen İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü ortaya çıktı. 27 Nisan'da İsrail ordusu yine kendi askerlerini öldürmüştü.
Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu 27 Nisan'da Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğü saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.
KASSAM TUGAYLARIYLA ÇATIŞIRKEN KENDİ ASKERLERİNİ ÖLDÜRDÜLER
Buna göre Gazze’nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru’na yakın bir bölgedeki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı üyeleri ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada, bir İsrail tankı olayda öldürülen 2 askerin de olduğu binayı "yanlışlıkla" bombaladı.
İLK DEĞİL
İsrail ordusu, 27 Nisan'da Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu.