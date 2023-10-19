İsrail Gazze'de camiyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. 17 Ekim'de hastane bombalayan ve 500 kişinin ölümüne neden olan İsrail, bu kez de camiyi hedef aldı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi vurduğunu duyurdu. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.