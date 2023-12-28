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Dünya İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 50 ölü
Dünya

İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 50 ölü

Yeniakit Publisher
2023-12-28 16:14:00 -
İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 50 ölü

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’nin merkezindeki Beyt Lahya ve Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 83 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, bölgenin kuzeyinden güneyine tüm noktalara bomba yağdırırken, çoğu çocuk ve kadın 21 bin 110 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, dünyanın gözü önünde düzenlediği saldırılarına bu sabah yenilerini ekledi. Gazze Şeridi’nin merkezindeki Beyt Lahya ve Deir El Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybederken, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırılar sonucu çok sayıda yaralı olduğunu belirterek can kaybının artabileceğini söyledi.

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