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Aktüel İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit
Aktüel

İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit

Times Of Israel adlı gazetede yayınlanan sözde makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi taktirde sonunun Kaddafi, Mübarek ve Abidin Bin Ali gibi devrik liderler gibi olacağı tehdidinde bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:27:51 -
İsrail gazetesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit

KUDÜS (AA) – İsrail'de yayın yapan Times Of Israel adlı gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve tehditler içeren bir makale yayınladı.

Orta Doğu ve Afganistan-Pakistan uzmanı olduğu iddia edilen Manish Rai adlı biri tarafından kaleme alınan sözde makalede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı birçok asılsız iddiada bulunuldu. Yazıda, Erdoğan’ın Osmanlı Devletinin yıkılmasının ardından kaldırılan “halifeliği yeniden getirmeye” çalıştığı ve bunun için “bazı adımlar attığı” öne sürüldü.

Gazeteye ait blogda yayınlanan makalede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele kapsamında Suriye ve Irak’ın kuzeyine düzenlediği operasyonların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya hükümetine verdiği desteğin Erdoğan’ın “hilafeti getirmek için attığı” adımlar olduğu iftirası atıldı.

Makalede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde "sonunun devrik Libya lideri Muammer Kaddafi, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali gibi olacağı" tehdidine yer verildi.

Türkiye’nin Filistin’e verdiği destekten rahatsız olan İsrail basınında, sık sık Türkiye karşıtılığı ile bilinen isimlerin yazılarına yer veriliyor.

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