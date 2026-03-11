  • İSTANBUL
İsrail füzesi TIR'a isabet etmişti! Türk şoför hayatını kaybetti
Aktüel

İsrail füzesi TIR’a isabet etmişti! Türk şoför hayatını kaybetti

İran’da aracına isabet eden İsrail füzesiyle ağır yaralanan Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, kaldırıldığı hastanede altı gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat’tan acı haber geldi. İran’da aracına isabet eden İsrail füzesiyle yaralanan TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

 

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti. Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

 

Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.

