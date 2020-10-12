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Dünya İsrail Filistinlilerin zeytin bahçelerine girmesini engelleyen karar çıkardı
Dünya

İsrail Filistinlilerin zeytin bahçelerine girmesini engelleyen karar çıkardı

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin bahçelerine girmesini engelleyen 20 askeri karar çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:18:00 -
İsrail Filistinlilerin zeytin bahçelerine girmesini engelleyen karar çıkardı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudiyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, İsrail yetkililerinin saldırılara rağmen Filistinlilerin topraklarına girmesini engelleyen 20 askeri karar çıkardığını söyledi. 

Assaf, kararın Filistinli ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine komşu yüzlerce dönümlük zeytinliklere girmesini engellediğini belirterek, kararla ana hedefin Filistinli toprak sahipleri olduğunu vurguladı.

'' İsrail, yüzlerce dönümlük Filistin toprağını ele geçirmeyi hedefliyor ''

Assaf, İsrail'in bu kararlara dayanarak yüzlerce dönümlük araziyi Filistinliler için ele geçirmeyi hedeflediğine işaret etti.

İsrail yetkilileri alınan karara ilişkin henüz bir açıklama yapmasalar da, genellikle bu tür adımları "güvenlik nedenleriyle" ilişkilendiriyorlar.

Zeytin hasadının başladığı 7 Ekim'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerindeki çiftçiler Yahudiler tarafından saldırıya uğradı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudiler, Batı Şeria'daki Filistinli çiftçiler için en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını sık sık kestiler veya ateşe verdiler.

Batı Şeria'da İsrail'in 1967'de işgal ettiği 250'den fazla yasadışı Yahudi yerleşim yeri var. Bu yerlerde ikamet eden 400.000'den fazla Yahudi , Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

 

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