İsrail, Filistinli gazeteci ve oğlunu katletti
Barbar İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde bir gazeteciyi daha katletti...
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Filistinli gazeteci Salim Ebu Tuyur’un Gazze’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki evini hedef aldı. İsrail’in gece düzenlediği saldırıda, Ebu Tuyur ile oğlu Ahmed hayatını kaybetti. Filistinli gazeteci ve oğlunun cenazesi, Gazze’nin orta kesimindeki Aksa Hastanesi’ne getirilerek bahçedeki sedye üzerine yan yana konuldu.
Ebu Tuyur’un naaşının üzerine basın yeleği yerleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ebu Tuyur ve oğlu Ahmed toprağa verildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze’de öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısı 142’ye yükseldi.