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Sosyal Medya İsrail Filistin savaşı sadece silahla değil sosyal medya üzerinden de sürüyor
Sosyal Medya

İsrail Filistin savaşı sadece silahla değil sosyal medya üzerinden de sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-12 12:55:00 - 2023-10-12 13:07:32

Reklam panoları hacklenen işgal altındaki Holon’da, Kassam Tugaylarının işgal askerlerini esir aldığı görüntüler yayınlandı.

Gazze’nin açık hava hapishanesine dönmesine göz yuman ve İsrail zindanlarında suçsuz yere yatan masumlar için kılını kıpırdatmayan haçlı Batı, Hamas bahanesiyle işgalcinin soykırımını destekliyor. Sosyal Medya’da Filistin yanlısı haber ve görüntüler sansürleniyor, İsrail’i haklı gösteren haber ve yorumlar servis ediliyor. Kassam Tugayları sadece sıcak savaşın içinde değil sosyal medyada da İsrail ile savaşıyor. En son olarak işgal eskerlerini esir aldığı görüntüleri hacklenen panolarda yayınlamaya başladı. İşte o görüntüler.

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