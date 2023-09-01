İsrail, Filistin okullarının müfredatına müdahale etti!

İsrail güvenlik güçleri Doğu Kudüs’teki bir okulun ders kitaplarına el koydu. Kitapların taşındığı araca yönelik bir kovalamaca yürütüldü. İşgal güçleri ardından araç sürücüsü ve bir okul çalışanını tutuklandı.

Ramallah yönetimine bağlı Kudüs Valiliği Sözcüsü olayı, “Filistinlilerin eğitim ve kendi müfredatlarını seçme hakkına saldırı” olarak nitelendirdi.

Valilik, Kudüs’teki Arap müfredatını ve okullarını Yahudileştirmek isteyen işgalci güce karşı uyardı. Buna izin vermeyeceğini vurguladı.

Filistin eğitim müfredatı, Doğu Kudüs’teki iki taraf arasında siyasi, ekonomik, güvenlik konularında büyük çatışmanın merkezinde yer alıyor.

İsrail Eğitim Bakanlığı’nın Kudüs’teki tüm okullara gönderdiği sert bir mektupta, Filistin müfredatının düzeltilmesi veya kapatılması arasında seçim yer aldı. İsrail, Filistinli mahkumlar, İsrail ordusunun Filistin ambulanslarına saldırısı, İsrail’in Filistin su kaynakları üzerindeki kontrolünün neden olduğu su krizi ve 1948’de Nakba gibi bazı ders konularını kışkırtma olarak görüyor ve bu içerikli kitaplara el koyuyor. İsrail, 1948’de Filistin’in yüzde 78’ini işgal edip Filistinlilere karşı katliam yaptı. 531 Filistin köyünü yerle bir ederek bir milyon Filistinlinin göç etmesine ve 1967’deki gerilemeye neden oldu.

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İsrail Eğitim Bakanlığı iki okulun lisansını iptal etmişti

İsrail Eğitim Bakanlığı 2022’nin Ağustos ayında Bakanlık tarafından basılan kitapların okutulmadığı gerekçesiyle Doğu Kudüs'teki Filistin okullarından El-İman ve İbrahim Koleji'nin lisanslarını iptal etmişti.

Tel Aviv yönetimi, Yahudileştirme politikaları çerçevesinde 1967'de işgal ettiği Kudüs'teki Filistin okullarında takip edilen öğretim programını kaldırarak yerine İsrail müfredatını uygulamaya çalışıyor.

Filistinlilerin kararlı şekilde karşı durması nedeniyle İsrail, işgalden bu yana Kudüs'teki okullara kendi müfredatını dayatma konusunda başarısız oldu ancak o zamandan beri bu yöndeki girişimleri devam ediyor.

Şark'ul Avsat