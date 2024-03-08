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Gündem İsrail Filistinlilerin neslini yok etmek için kadınları öldürüyor!
Gündem

İsrail Filistinlilerin neslini yok etmek için kadınları öldürüyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-08 14:34:00 - 2024-03-08 14:34:37
İsrail Filistinlilerin neslini yok etmek için kadınları öldürüyor!

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, siyonist İsrail Gazze'de gerçekleştirdiği "soykırım" bir kez daha ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Dünya Kadınlar Günü’nde Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen kadınlarla ilgili verileri açıkladı.

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de günde ortalama 63 kadının düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybettiği, kadınlardan 37’sinin ise anne olduğu ifade edildi.

9 bine yakın kadın öldürüldü!

Saldırıların başladığı 7 Ekimden bu yana hayatını kaybeden kadın sayısının 9 bine ulaştığı belirtilen açıklamada, birçok kadının ise enkaz altında olduğu kaydedildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada, “Gazze'deki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nde bu acımasız savaşın sonuçlarına katlanmaya devam etmesinden derin üzüntü duyuyorum” dedi. Kadınların tıbbi yardım almadan doğum yaptıklarını, hijyen ürünlerine erişemediğini ve mahremiyetlerinin sağlanamadığını belirten Lazzarini, “Ekiplerimiz aşırı kalabalık barınaklarda yaşayan kadınları desteklemek, cinsel şiddet mağdurlarına psikososyal destek sağlamak, kadınlar ve kız çocukları için güvenli alanlar oluşturmak için yorulmadan çalışıyor. Ancak kadınların ve kız çocuklarının haklarını korumak için çok daha fazlasını yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

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