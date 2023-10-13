İsrail Filarmoni Orkestrası'nın İstanbul konseri iptal edildi

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail savaşı 7. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail, savaş suçu işleyerek savaş uçaklarıyla çocuk, kadın demeden masum sivilleri hedef alırken Gazze'deki ölü sayısı 1417'ye yükseldi. Bölge abluka altına alınarak hayatta kalanlar elektriksizlik, açlık ve susuzlukla mücadele ederken Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber geldi.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Filistin-İsrail savaşının başlamasının ardından İsrail Filarmoni Orkestrası'nın 26 Ekim'de İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı konserin iptali için vatandaşlar sosyal medya üzerinden kampanya başlatmıştı. Savaş suçu işleyerek bebekleri dahi hedef alan İsrail'e ait bir konserin Türkiye'de verilmesinin büyük bir hata olacağı savunuluyordu.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Günlerdir devam eden 'iptal' kampanyalarının ardından beklenen haber geldi. İsrail Filarmoni Orkestrası'nın 26 Ekim'de İstanbul'da vereceği konserin iptal edildiği öğrenildi. Biletix sayfasından İsrail Filarmoni Orkestrasının bilet alma bölümüne girmek isteyenler 'iptal edildi' notuyla karşılaşıyor.

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