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Dünya İsrail, Esed rejimini vurdu
Dünya

İsrail, Esed rejimini vurdu

Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalarına karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 16:45:00 - 2021-10-30 17:02:41
İsrail, Esed rejimini vurdu

Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 11.17'de Şam kırsalındaki bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını iddia etti.

Başkent Şam ve çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, 2 rejim unsurunun yaralandığı ileri sürüldü.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerinden bazılarını düşürdü." ifadesine yer verildi.

Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplar ve Lübnan Hizbullahı'na ait askeri noktalar bulunuyor.

Bu arada, İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

'Rusya engellememeyi kabul etti' iddiası

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail İskan Bakanı Zeev Elkin, Putin ile Bennett'in İsrail ve Rus güçlerinin Suriye'de çatışmasının önüne geçmeyi amaçlayan ve "çatışma önleme mekanizması" olarak adlandırılan uygulamaya devam edilmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

Bennett'in Putin ile İran'ın nükleer programı ve Suriye'ye yerleşmesini önleme konusundaki görüşlerini paylaştığını kaydeden Elkin, "(Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin) Rusya'ya yönelik politikanın devam ettirilmesine karar verildi." ifadesini kullandı.

İsrail'in düzenlediği savunulan saldırılar

Esed rejimi, İsrail'in 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği söylenen saldırılar, genellikle gece saatlerinde gerçekleşiyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

 

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