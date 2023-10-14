İsrail duyurdu! Saat 16'ya kadar süre verdi
İsrail'den son dakika açıklaması geldi. Terör devleti İsrail, 6 saat boyunca izin verilen yollardan giden Filistinlilere saldırı olmayacağını açıkladı.
Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. İsrail, 6 saat boyunca izin verilen yollardan giden Filistinlilere saldırı olmayacağını açıkladı.