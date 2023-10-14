  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail duyurdu! Saat 16'ya kadar süre verdi
Gündem

İsrail duyurdu! Saat 16'ya kadar süre verdi

Yeniakit Publisher
2023-10-14 09:23:00 -
İsrail duyurdu! Saat 16'ya kadar süre verdi

İsrail'den son dakika açıklaması geldi. Terör devleti İsrail, 6 saat boyunca izin verilen yollardan giden Filistinlilere saldırı olmayacağını açıkladı.

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. İsrail, 6 saat boyunca izin verilen yollardan giden Filistinlilere saldırı olmayacağını açıkladı. 

Kara harekatının ayak sesleri... İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı
Kara harekatının ayak sesleri... İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı

Gündem

Kara harekatının ayak sesleri... İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi
İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail güçleri, Batı Şeria'da pek çok noktaya baskın düzenledi

İsrail 'Aksa Tufanı' operasyonunu neden tespit edemedi? Dünya Huawei telefonları konuşuyor
İsrail 'Aksa Tufanı' operasyonunu neden tespit edemedi? Dünya Huawei telefonları konuşuyor

Gündem

İsrail 'Aksa Tufanı' operasyonunu neden tespit edemedi? Dünya Huawei telefonları konuşuyor

Eski İsrail Başbakanı Bennet soruları duydu sunucuya haraket etti canlı yayından alındı
Eski İsrail Başbakanı Bennet soruları duydu sunucuya haraket etti canlı yayından alındı

Gündem

Eski İsrail Başbakanı Bennet soruları duydu sunucuya haraket etti canlı yayından alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23