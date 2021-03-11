  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail duyurdu! Netanyahu'dan Birleşik Arap Emirlikleri kararı
Dünya

İsrail duyurdu! Netanyahu'dan Birleşik Arap Emirlikleri kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre; Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne bugün düzenleyeceği resmi ziyareti bir kez daha iptal edebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 12:54:00 -
İsrail duyurdu! Netanyahu'dan Birleşik Arap Emirlikleri kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bugün düzenleyeceği resmi ziyareti bir kez daha iptal edebileceği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sara Netanyahu’nun apandist rahatsızlığı nedeniyle Batı Kudüs’teki Hadasa Ain Karim Hastanesine kaldırıldığı ve hastanede birkaç gün kalacağı kaydedildi.

Haberde, Sara Netanyahu’ya, eşi Netanyahu'nun tıbbi muayeneler sırasında ona eşlik edeceğine işaret edildi.

Times Of Israel gazetesi ise, yine başbakanlığa yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu’nun Ürdün üzerinden BAE devletine yapacağı uçuş güzergahının Ürdün tarafından henüz kabul edilmemesi nedeniyle söz konusu ziyaretin iptal edilebileceğini aktardı.

Haberde, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ın dün işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Amman’ın bu yola başvurduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Başbakanlığa yakın İsrailli kaynakların görüşünün, Netanyahu’nun ziyareti kesin iptal edeceği yönünde olduğuna vurgu yaptı.

Netanyahu, İsrail ile BAE yapılan normalleşme anlaşmasının ardından ilk kez Abu Dabi’ye resmi ziyarette bulunacaktı.

İsrail resmi makamlarından duruma ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler de çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü
Dünya

Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü

Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed özel bir uçakla Moskova'ya getirildi.
Eğer doğruysa ortalık karışır! NATO'dan hain PKK planı
Gündem

Eğer doğruysa ortalık karışır! NATO'dan hain PKK planı

NATO'nun Irak'ta terör örgütü PKK ile ilgili tehlikeli bir hamleye kalkıştığı ileri sürüldü. Alınan bilgilere göre NATO'nun, terör örgütüne ..
Boğaziçili akademisyenlerden büyük saygısızlık: Prof. Dr. Melih Bulu'nun 8 Mart hediyesini kabul etmediler
Gündem

Boğaziçili akademisyenlerden büyük saygısızlık: Prof. Dr. Melih Bulu'nun 8 Mart hediyesini kabul etmediler

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden provokatörlerin eylemi sürerken bir saygısızlıkta Boğaziçi Üniversitesi'nin kadın akademisyenleri tarafı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay