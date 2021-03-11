İsrail duyurdu! Netanyahu'dan Birleşik Arap Emirlikleri kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bugün düzenleyeceği resmi ziyareti bir kez daha iptal edebileceği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sara Netanyahu’nun apandist rahatsızlığı nedeniyle Batı Kudüs’teki Hadasa Ain Karim Hastanesine kaldırıldığı ve hastanede birkaç gün kalacağı kaydedildi.

Haberde, Sara Netanyahu’ya, eşi Netanyahu'nun tıbbi muayeneler sırasında ona eşlik edeceğine işaret edildi.

Times Of Israel gazetesi ise, yine başbakanlığa yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu’nun Ürdün üzerinden BAE devletine yapacağı uçuş güzergahının Ürdün tarafından henüz kabul edilmemesi nedeniyle söz konusu ziyaretin iptal edilebileceğini aktardı.

Haberde, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ın dün işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Amman’ın bu yola başvurduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Başbakanlığa yakın İsrailli kaynakların görüşünün, Netanyahu’nun ziyareti kesin iptal edeceği yönünde olduğuna vurgu yaptı.

Netanyahu, İsrail ile BAE yapılan normalleşme anlaşmasının ardından ilk kez Abu Dabi’ye resmi ziyarette bulunacaktı.

İsrail resmi makamlarından duruma ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu, ilki Aralık 2020'de diğeri ocak ayında olmak üzere iki kez BAE'yi ziyaret etmeyi planlanmış ancak bu ziyaretler de çeşitli nedenlerle ertelenmişti.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.