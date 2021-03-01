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Dünya İsrail duyurdu: İran'ı vurduk
Dünya

İsrail duyurdu: İran'ı vurduk

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait bir gemide yaşanan patlamanın ardından İran güçlerini vurduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 10:45:00 -
İsrail duyurdu: İran'ı vurduk

Kendilerine ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında Umman Körfezi'nde meydana gelen patlamadan İran'ı sorumlu tutan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, tüm bölgede İran'ı vurduklarını ifade etti.

İki gün önce meydana gelen ve can kaybı yaşanmayan patlamayla ilgili kamu yayın kuruluşu Kan'a konuşan Netanyau, "İran'ın eylemi, bu çok açık" dedi. "İran, İsrail'in en büyük düşmanı" hatırlatması yapan Netanyahu, 'bu düşmanı' engellemeye kararlı olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da patlamanın arkasında İran'ın olabileceğini söylemişti. İran'ın, İsrail altyapısını ve vatandaşlarını hedef almak istediğini savunan Gantz, "Geminin İran'a yakın konumu, (olayın arkasında) İranlılar olduğu fikrinin değerlendirmesini artırıyor. Tabii bu benim değerlendirmem" ifadesini kullanmıştı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in dün yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bilgisini paylaştı. Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü" ifadesine yer verildi.

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Yorumlar

678

birgün ergeç 50 milyon türküde iranda vuracaklar bombalayacaklar siz uyuyun hiçbir tehlike yok gibi davranın şunu anlamıyorum iranın neyine güveniyorsuzda 50 milyon türk iranda kalıyor
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Firfir

1- Golan Tepeleri işgal toprak degildir, eger öyle ise Türkiyenin tüm toprakları da FATH degil işgal toprakları oluveriyor ondan dolayı yazdıgını bil. 2- Merak etmeyin, her zamsn hava savunmalı "çok başarılı" dır her zaman. 3- 678 ze cevap, unutma ki Türkiyenin eb büyük tehdidi IRAN dır.
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