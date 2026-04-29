Gündem İsrail durmuyor, dünya uyuyor! AK Partili Dusak'tan Lübnan için sert uyarı!
Gündem

İsrail durmuyor, dünya uyuyor! AK Partili Dusak'tan Lübnan için sert uyarı!

İsrail durmuyor, dünya uyuyor! AK Partili Dusak'tan Lübnan için sert uyarı!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik sürdürdüğü saldırılara ateş püskürdü. Sahadaki gerçeklerin kağıt üzerindeki ateşkesle örtüşmediğini belirten Dusak, İsrail’in hiçbir kural tanımayan bu tutumunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı. "Bombalar yağıyor, siviller ölüyor" diyen Dusak, sessiz kalanların gelecekteki büyük krizlerin asıl sorumlusu olacağını hatırlattı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına devam etmesine ilişkin, "Ateşkes derhal sağlanmalıdır, saldırılar derhal durdurulmalıdır, siviller korunmalıdır. Aksi halde şu gerçek unutulmasın: Bugün Lübnan'da susanlar, yarın daha büyük krizlerin sorumlusu olacaktır." dedi.

Dusak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürmesinin hukuksuz olduğunu ve kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ateşkese rağmen sahada gerçeklerin bambaşka olduğunu vurgulayan Dusak, "Bombalar yağıyor, siviller ölüyor, şehirler hedef alınıyor. Bu, İsrail'in hiçbir kural tanımadığını gösterir, uluslararası hukukun açıkça çiğnendiği anlamına gelir. Bugün Lübnan'da yaşananlar bir tesadüf değildir. Bu, Gazze'de başlayan yıkımın devamıdır." diye konuştu.

İsrail tarafından Gazze'de kadınların ve çocukların öldürüldüğünü, hastanelerin vurulduğunu ve şehirlerin yerle bir edildiğini ifade eden Dusak, İsrail'in Gazze'deki saldırganlık politikasını ve yayılma stratejisini Lübnan'a taşımak istediğini söyledi.

İsrail'in saldırılarının tüm bölgeyi ateşe attığının altını çizen Dusak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin duruşu nettir: Lübnan'ın egemenliği tartışma konusu değildir. Toprak bütünlüğü de pazarlık konusu değildir. Filistin halkının hakkı meşrudur. Gazze'de yaşananlar bir insanlık dramıdır. Sivilleri hedef almak suçtur. Bu suça sessiz kalmak da ayrı bir suçtur. Buradan uluslararası topluma açık çağrıda bulunuyoruz: Artık açıklama değil, adım atın. Artık kınama değil, yaptırım uygulayın. Ateşkes derhal sağlanmalıdır, saldırılar derhal durdurulmalıdır, siviller korunmalıdır. Aksi halde şu gerçek unutulmasın: Bugün Lübnan'da susanlar, yarın daha büyük krizlerin sorumlusu olacaktır. Bugün Gazze'de susanlar, insanlık adına konuşma hakkını kaybedecektir."

AK Parti'li Dusak, Türkiye'nin haktan yana olmaya, adaleti savunmaya ve mazlumun yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

