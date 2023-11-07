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Dünya İsrail dünyayı savaşa sürüklemek istiyor! O ülkede alçak uçuş gerçekleştirdi
Dünya

İsrail dünyayı savaşa sürüklemek istiyor! O ülkede alçak uçuş gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-11-07 20:41:00 - 2023-11-07 20:49:43
İsrail dünyayı savaşa sürüklemek istiyor! O ülkede alçak uçuş gerçekleştirdi

Gazze'de katliamını sürdüren İsrail'in savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneydeki Sur kenti üzerinde alçak uçuş yaptı. İşgalci İsrail, söz konusu eylemle Lübnan hava sahasını ihlal etti.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneydeki Sur kenti üzerinde alçak uçuş yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin iç kesimlerine kadar girdi.

Alçak uçuş gerçekleştirdi

Savaş uçakları Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesi üzerinde bir müddet alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semalarında da alçaktan uçtu.

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