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Gündem İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'
Gündem

İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'

Yeniakit Publisher
2024-02-02 21:55:00 -
İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'

Gazze'de sivillere bomba yağdıran İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bölgede ateşkes sağlanması durumunda bile Lübnan’a saldırıların devam edeceğini belirtti.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgedeki ateşkes çalışmaları da sürüyor. İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’de ateşkes sağlansa bile İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına devam edeceğini söyledi.

"Eğer Hizbullah güneyde ateşkes sağlandığında bizim de kendisine karşı ateşi keseceğimizi düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir” diyen Gallant, “Açıkça söylüyorum, bölge sakinlerinin güvenle kuzeye dönebileceği bir duruma gelmediğimiz sürece durmayacağız” ifadelerini kullandı.

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