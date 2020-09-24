  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na BAE'nin de katılmasını teklif etti
Dünya

İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na BAE'nin de katılmasını teklif etti

İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılması teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 06:30:00 -
İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na BAE'nin de katılmasını teklif etti

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılma teklifinde bulundu.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Forum'a katılmasını önerdik. Üye ülkeler bunu inceleyeceklerini söylediler." Dedi.

Steinitz, dün BAE Enerji Bakanı Suheyl bin Mohammed al-Mezrui ile Avrupa'ya gaz taşımacılığı konusunda işbirliği fırsatlarını ele aldı.

BAE haber ajansından toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, iki ülkenin bakanları, başta petrol, gaz ve özellikle yenilenebilir enerji alanında olmak üzere enerji alanında ve altyapıda işbirliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirttiler.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun 6 ülkenin katılımıyla bölgesel bir organizasyona dönüştüğü açıklandı.

Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın ev sahipliğinde Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün'ün enerji bakanları katılımıyla 16 Ocak 2019 tarihinde kuruldu.

İkinci toplantısını 16 Ocak 2020'de gerçekleştiren Doğu Akdeniz Gaz Forumu, "üye devletlerin halkı yararına enerji güvenliği" temelinde kurumsallaşma kararı aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Savunma Sanayii’nde müthiş rekor! Tüm dünya bunu konuşuyor
Gündem

Türk Savunma Sanayii’nde müthiş rekor! Tüm dünya bunu konuşuyor

Dünyanın yakından izlediği Türk Savunma Sanayii yeni bir rekora imza attı. En fazla 4 mühimmat ile kalkış yapabilen Türk SİHA’ları artık 24 ..
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz fiyatları' açıklaması
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz fiyatları' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin üretime dahil edilmesi durumunda fiyatların düşeceğ..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selefi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında ‘Selefi derneklerin silahlanma’ iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu, Selefi de..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı