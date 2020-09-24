İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na BAE'nin de katılmasını teklif etti

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılma teklifinde bulundu.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Forum'a katılmasını önerdik. Üye ülkeler bunu inceleyeceklerini söylediler." Dedi.

Steinitz, dün BAE Enerji Bakanı Suheyl bin Mohammed al-Mezrui ile Avrupa'ya gaz taşımacılığı konusunda işbirliği fırsatlarını ele aldı.

BAE haber ajansından toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, iki ülkenin bakanları, başta petrol, gaz ve özellikle yenilenebilir enerji alanında olmak üzere enerji alanında ve altyapıda işbirliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirttiler.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun 6 ülkenin katılımıyla bölgesel bir organizasyona dönüştüğü açıklandı.

Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın ev sahipliğinde Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün'ün enerji bakanları katılımıyla 16 Ocak 2019 tarihinde kuruldu.

İkinci toplantısını 16 Ocak 2020'de gerçekleştiren Doğu Akdeniz Gaz Forumu, "üye devletlerin halkı yararına enerji güvenliği" temelinde kurumsallaşma kararı aldı.