  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bataklığa saplandı sonu böyle oldu! İşte ibretlik bir kumar hikayesi

Özgür Özel'in suratı düştü! Törende dikkat çeken İmamoğlu detayı

EYT’lilere de müjde! Emeklilik sisteminde 2 büyük yenilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir mitinginde flaş sözler

İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu: Ters köşe olacak!

Netanyahu müptezeline AK Parti’den tokat gibi cevap

Kayıp CHP aranıyor! İttifak ortağı DEM'den skandal Kürdistan sözleri

AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

‘Araç pert oldu beni affet’ Eylem Tok’un katil oğlunun derdine bakın

2023’te dünyanın en çok ziyaret edilen şehrini açıklıyoruz! Akın akın oraya geldiler! Duyunca çok şaşıracaksınız! Tam 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı!
Gündem İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik alçak sözler!
Gündem

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik alçak sözler!

Yeniakit Publisher
2024-03-10 21:22:00 -
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik alçak sözler!

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mücahid Hamas üzerinden hedefe koydu.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları karşısında ümmetin izzetini ayakta tutarken, katillerin bakanından skandal sözler geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hamas üzerinden hedefe koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katilama çıkarttığı yüksek sesten rahatsız olduğu anlaşılan siyonistlerin bakanı, "Erdoğan’ın, Hamas’ın işlediği cinayetlere verdiği destek, onu tarihteki en büyük zalimlerden ve antisemitlerden biri; ülkesini de İran'la birlikte dünyadaki en büyük terör destekçisi haline getirmektedir." dedi.

Hamas'ı hedefe koyan muhalefetle aynı sözleri sarf eden Katz, "Modern Türkiye'nin babası Kemal Atatürk tarafından kurulan cumhuriyet için ne büyük bir utanç." ifadelerini kullandı.

Gece dünya uyurken Filistinli çocuklar katledildi! İsrail'den 'yangın kuşağı' saldırıları
Gece dünya uyurken Filistinli çocuklar katledildi! İsrail'den 'yangın kuşağı' saldırıları

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gece dünya uyurken Filistinli çocuklar katledildi! İsrail'den 'yangın kuşağı' saldırıları

Son günlerde İsrail’i eleştiren İspanya’dan Filistin çağrısı
Son günlerde İsrail’i eleştiren İspanya’dan Filistin çağrısı

Gündem

Son günlerde İsrail’i eleştiren İspanya’dan Filistin çağrısı

BBC: İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yolun inşasını tamamladı
BBC: İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yolun inşasını tamamladı

Dünya

BBC: İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yolun inşasını tamamladı

İsrail Ramazan'da da katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı yükseldi
İsrail Ramazan'da da katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı yükseldi

Gündem

İsrail Ramazan'da da katliama devam ediyor! Gazze'de can kaybı yükseldi

İsrailli Haham, Gazze'de bebekler dahil herkesin öldürülebileceğini söyledi
İsrailli Haham, Gazze'de bebekler dahil herkesin öldürülebileceğini söyledi

Dünya

İsrailli Haham, Gazze'de bebekler dahil herkesin öldürülebileceğini söyledi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23