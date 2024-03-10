İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yönelik alçak sözler!

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları karşısında ümmetin izzetini ayakta tutarken, katillerin bakanından skandal sözler geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hamas üzerinden hedefe koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katilama çıkarttığı yüksek sesten rahatsız olduğu anlaşılan siyonistlerin bakanı, "Erdoğan’ın, Hamas’ın işlediği cinayetlere verdiği destek, onu tarihteki en büyük zalimlerden ve antisemitlerden biri; ülkesini de İran'la birlikte dünyadaki en büyük terör destekçisi haline getirmektedir." dedi.

Hamas'ı hedefe koyan muhalefetle aynı sözleri sarf eden Katz, "Modern Türkiye'nin babası Kemal Atatürk tarafından kurulan cumhuriyet için ne büyük bir utanç." ifadelerini kullandı.