İsrail devi Türkiye kararını duyurdu: 2 Ocak'ta başlıyoruz

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bu yıl içinde iki ülke arasındaki uçuşları düzenlemeye yönelik anlaşmaların imzalanması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İsrail hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye sürekli uçuşu Pazartesi gününden itibaren başlıyor.

Hava yolu şirketleri, 15 yıl aradan sonra ilk kez Pazartesi günü İsrail'den İstanbul'a haftada beş uçuş gerçekleştirmeye başlayacak.

Yediot Aharanot gazetesinin aktardığına göre, uçuşlar Pazar, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilecek.

İsrail merkezli Bank Hapoalim Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Hila Harmolin Ronen, "Çalışmaya dahil olan tüm tarafları memnuniyetle karşılıyor ve önümüzdeki yıl birçok İsrailli tatilcinin Türkiye'yi ziyaret edeceğini düşünüyoruz" dedi.

İsrail hava yolu şirketi Arkia'nın CEO'su Oz Berlowitz ise, "Birkaç ay bekledikten sonra Türkiye'ye uçuş yapmak için yeşil ışık yakıldı. Uçakları, İstanbul ve Antalya havalimanlarında görmek kesinlikle heyecan verici olacak. Türkiye, İsrailliler arasında en popüler destinasyondur ve bu yaz oraya topluca gideceklerine inanıyorum" diye konuştu.