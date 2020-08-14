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Aktüel

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid'i İsrail'e davet etti

Rivlin: "(BAE ile normalleşme anlaşması) Bu anlaşma, önemli ve harika bir başarıdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 05:33:11 -
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid'i İsrail'e davet etti

KUDÜS (AA) - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i İsrail'e davet etti.

İsrail Maariv Gazetesi'nin haberine göre, Rivlin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının bölgedeki yeni operasyonlar için stratejik ve önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Anlaşmadan ötürü, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i tebrik eden Rivlin, "Bu anlaşma, önemli ve harika bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Rivlin ayrıca, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'i İsrail'e davet etti.

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