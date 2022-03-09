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Gündem İsrail Cumhurbaşkanı, 'one minute' ve Mavi Marmara'dan sonra uçağa bakın ne yazdırdı
Gündem

İsrail Cumhurbaşkanı, 'one minute' ve Mavi Marmara'dan sonra uçağa bakın ne yazdırdı

İsrail'den Türkiye'ye 2008'den bu yana ilk resmi ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gelen Herzog'un uçağının gövdesi, Türkçe, İbranice ve İngilizce dilinde "barış, gelecek, işbirliği" çıkartmalarıyla süslendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 16:50:00 -
İsrail Cumhurbaşkanı, 'one minute' ve Mavi Marmara'dan sonra uçağa bakın ne yazdırdı

 

 

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "iki ülke arasındaki diyaloğu geliştirme" mesajı verdi.

Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak.

Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul’da Yahudi cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek.

Öte yandan, Herzog'un uçağının gövdesi, İbranice ve Türkçe "barış, gelecek, işbirliği" yazılarıyla süslendi.

 

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