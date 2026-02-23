  • İSTANBUL
Dünya İsrail cezaevlerinde oruç zulmü!
Dünya

İsrail cezaevlerinde oruç zulmü!

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
İsrail cezaevlerinde oruç zulmü!

İsrail yönetiminin, Ofer Cezaevi ve Gilboa Cezaevi’ndeki Filistinli tutukluların Ramazan’da iftar ve sahur saatlerine erişimini engellediği bildirildi. Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, cezaevi idarelerinin ezan vakitlerini bilinçli şekilde paylaşmadığını, bazı tutukluların ise Ramazan’ın başladığından dahi haberdar edilmediğini açıkladı.

İsrail yönetiminin, Ofer Cezaevi ve Gilboa Cezaevi’ndeki Filistinli tutukluların Ramazan’da iftar ve sahur saatlerine erişimini engellediği bildirildi. Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, cezaevi idarelerinin ezan vakitlerini bilinçli şekilde paylaşmadığını, bazı tutukluların ise Ramazan’ın başladığından dahi haberdar edilmediğini açıkladı.

 

"Bugün Ramazan mı?" sorusu yürekleri dağladı

Heyet avukatı Halit Mahacne, Gilboa Cezaevi'ndeki esirlerin yaşadığı trajediyi sosyal medya üzerinden paylaştığı bir olayla gözler önüne serdi. Mahkeme salonuna getirilen bir esirin, avukatının Ramazan tebriği karşısında şaşkına dönerek "Bugün Ramazan mı? Kimse bize başladığını söylemedi" dediğini aktardı. Mahacne, işgal yönetiminin dini günlerde esirlerin sevincini kasten bastırmaya çalıştığını ve ailelerinin acısını katladığını ifade etti.

 

Ezan sesine hasret bekleyiş

Ofer Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinliler, içerideki esirlerin çevre köylerdeki cami imamlarına bir mesaj gönderdiğini iletti. Esirler, namaz ve iftar vakitlerini anlayabilmek için imamların ezan sesini mümkün olduğunca yükseltmelerini talep ediyor. İki yılı aşkın süredir yetersiz beslenme ve kötü muameleyle karşı karşıya kalan esirlerin, Ramazan ayında sahur yapamadıkları ve iftarlarını sadece yemek kırıntılarıyla açmak zorunda bırakıldıkları bildirildi.

 

Binlerce esir işkence ve açlıkla karşı karşıya

Hak örgütlerinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor. Esirler; sistematik işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi insan hakları ihlallerine maruz kalırken, Ramazan ayının başından bu yana Batı Şeria'da 100'den fazla yeni tutuklama gerçekleştirildiği açıklandı. İşgal güçlerinin kadın, çocuk ve eski esirleri hedef alan bu operasyonları, yerleşimci saldırılarıyla eş zamanlı olarak artırdığı vurgulanıyor.

