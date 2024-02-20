İsrail cezaevlerinde Filistinli kadınlara tecavüz edildi

BM uzmanları, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistinli kadın ve kız çocuklarının maruz kaldığı ihlaller karşısında endişe duyduklarını ifade etti.

Paylaşılan raporda Reem Alsalem, Francesca Albanese, Dorothy Estrada Tanck, Claudia Flores, Ivana Krstić, Haina Lu ve Laura Nyirinkindi gibi uzmanların imzası yer aldı.

Raporda Gazze'deki kadın ve kız çocuklarının aile üyeleriyle birlikte keyfi olarak infaz edildiği bildirildi. Uzmanlar "Filistinli kadın ve çocukların sığındıkları yerlerde ya da kaçarken kasıtlı olarak hedef alındıkları ve yargısız infaz edildiklerine dair haberler karşısında şok olduk. Bazılarının İsrail ordusu ya da bağlı güçler tarafından öldürüldüklerinde ellerinde beyaz bez parçaları olduğu bildirildi." ifadelerine yer verdi.

Uzmanlar, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli kadın ve kız çocuğunun keyfi olarak gözaltına alınmasından ciddi endişe duyduklarını ifade etti. Birçok kadının "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı, özel ihtiyaçlardan, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakıldığı ve ciddi şekilde dövüldüğü" belirtildi.

Rapor şu ifadelerle devam etti:

"Gözaltındaki Filistinli kadın ve kız çocuklarının, İsrail ordusunun erkek subayları tarafından çırılçıplak soyulmak ve üzerlerinin aranması gibi çeşitli cinsel saldırılara maruz bırakıldıklarına dair haberler bizi özellikle üzmektedir. En az iki Filistinli kadın tutuklunun tecavüze uğradığı, diğerlerinin ise tecavüz ve cinsel şiddetle tehdit edildiği bildirilmiştir. Ayrıca kadın tutukluların aşağılayıcı koşullarda çekilen fotoğraflarının da İsrail ordusu tarafından çekildiği ve internete yüklendiği ifade edilmiştir."

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Kız çocukları kayboldu, bir bebek zorla götürüldü

Uzmanlar, aralarında kız çocuklarının da bulunduğu bilinmeyen sayıda Filistinli kadın ve çocuğun Gazze'de İsrail ordusuyla temas kurduktan sonra kaybolduğunun bildirilmesinden duydukları endişeyi dile getirdi. Açıklamada "En az bir kız bebeğin İsrail ordusu tarafından zorla İsrail'e nakledildiğine ve nerede oldukları bilinmeyen çocukların ebeveynlerinden ayrıldığına dair rahatsız edici haberler var" denildi.

Uzmanlar, "İddia edilen bu eylemler birlikte ele alındığında, uluslararası insan hakları ve insancıl hukukun ağır ihlallerini teşkil edebilir ve uluslararası ceza hukuku kapsamında Roma Statüsü uyarınca kovuşturulabilecek ciddi suçlar anlamına gelebilir. Bu bariz suçlardan sorumlu olanlar hesap vermelidir ve mağdurlar ve aileleri tam tazminat ve adalet hakkına sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mepa News