İsrail cezaevlerinde 49 kadın cinsel taciz ve işkenceye maruz kalıyor

Filistinli kadınlar, İsrail'in uyguladığı politikalar ve uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ağır koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistin Ulusal Kadınlar Günü olan 26 Ekim'de, Filistin Esirler Cemiyeti cezaevlerindeki duruma dikkat çeken kritik bir açıklama yayımladı.

İKİSİ ÇOCUK, GAZZE'DEN BİR KADIN DA VAR

Açıklamaya göre, İsrail hapishanelerinde toplam 49 Filistinli kadın bulunuyor. Bu kadın tutukluların ikisinin 18 yaş altı olduğu ve Gazze Şeridi'nden de bir kadının listede yer aldığı belirtildi.

SİSTEMATİK İHLALLER VE İŞKENCE

Filistin Esirler Cemiyeti, kadın tutukluların, işgalci İsrail'in hapishanelerinde ve sorgu merkezlerinde "örgütlü ve sistematik" ihlallere maruz kaldığını vurguladı. Bu ihlallerin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana "benzeri görülmemiş" bir artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Kadın tutukluların maruz kaldığı ihlaller arasında şunlar yer alıyor: