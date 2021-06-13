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Gündem İsrail büyükelçisine Fas'ta kiralık bina verilmiyor!
Gündem

İsrail büyükelçisine Fas'ta kiralık bina verilmiyor!

Fas'ın başkenti Rabat'ta elçilik olarak kullanmak için kiralık bina arayan İsrail henüz bunu başaramadı. Faslıların İsrail'e binalarını kiralamamasından dolayı, İsrail Büyükelçisi 6 aydır otelde çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 08:40:00 -
İsrail büyükelçisine Fas'ta kiralık bina verilmiyor!

İsrail'in bir süredir elçilik olarak kullanmak için Fas'ın başkenti Rabat'ta kiralık bina aradığı, ancak henüz bir sonuca ulaşamadığı bildirildi.

Haaretz gazetesi, sıkıntının sebebinin, Faslı mülk sahiplerinin İsrail elçiliğinin kullanımı için bina kiralamaya yanaşmaması olduğunu belirtti.

Gazetenin haberine göre, uygun bulunan binaların sahipleri, kiracılarının İsrail büyükelçisi olmasını "İslam'a ihanet" olarak gördükleri için binalarını kiraya vermek istemiyorlar.

Bu sebeple Fas'a atanan İsrail büyükelçisi David Govrin, 6 aydır bir otelden çalışıyor.

Aralık 2020'de Fas, İsrail'le kesilen ilişkilerini 20 yıl aradan sonra normalleştirmiş, karşılıklı büyükelçiler atanmış ve diplomatik ilişkiler yeniden başlamıştı.

Rabat'ta 6 aydır kiralık yer bulamayan İsrail'in durumu, Fas Kralı 6. Muhammed'e şikayet ettiği de haberde yer aldı.

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Yorumlar

Türkiyem

İslam ülkelerinin vatantaşlari İslam dinine İslam birliğine kurana Allah'a Resûlullah'a bağli inancli insalardir bir kısım yonediciler sahdekar satılmiş siyonist kayrimüslimlerin uşaği ve kuklasıtır
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