İsrail Büyükelçisi Huckabee’den Lübnanlılara: İsrail’e teşekkür edin

ABD'nin İsrail Büyükelçisi ve bölgedeki savaşlarının ateşli bir savunucusu olan Mike Huckabee, İsrail’in bölgedeki savaşlarını destekleyen açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Huckabee, Lübnan halkının İsrail’in “topluma katkıları” nedeniyle Tel Aviv’e teşekkür etmesi gerektiğini söyledi.

12 Mayıs’ta Tel Aviv’de düzenlenen Atlas Awards etkinliğinde konuşan Huckabee’nin açıklamaları, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Huckabee konuşmasında USB bellekler, araç navigasyon sistemleri, çeri domates ve çekirdeksiz karpuz gibi ürünleri örnek göstererek bunların İsrail sayesinde geliştirildiğini savundu.

“Lübnan’daki herkes şunu anlıyor mu bilmiyorum; İsrail olmasaydı cep telefonları olmazdı” diyen Huckabee, şöyle devam etti: “USB kullandıklarında, araç navigasyonu kullandıklarında ya da çeri domates ve çekirdeksiz karpuz yediklerinde ‘onlarla konuşamam’ demek yerine sınırı geçip ellerini sıkmalı ve teşekkür etmeliler.”

Huckabee’nin sözleri, İsrail’in güney Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarının sürdüğü bir dönemde geldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre 2 Mart’tan bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 3 bin 151 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 571 kişi yaralandı. Ölenler arasında 123 sağlık görevlisi, en az 210 çocuk ve yaklaşık 300 kadın bulunuyor.

Açıklamalarıyla sık sık tartışmalara neden olan Huckabee, aynı zamanda güçlü bir Hristiyan Siyonisti olarak biliniyor ve İsrail hükümetinin politikalarına verdiği koşulsuz destekle öne çıkıyor.

Huckabee daha önce ABD’li sunucu Tucker Carlson ile yaptığı röportajda “Büyük İsrail” fikrini desteklediğini açıkça dile getirmişti.

Carlson’ın, İsrail’in Nil ile Fırat arasındaki toprakları işgal etme hakkı olup olmadığı yönündeki sorusuna Huckabee, “Hepsini almaları sorun olmazdı” yanıtını vermişti.

Huckabee ayrıca Tevrat’ın Tekvin bölümünün modern İsrail devletine sınırlarını genişletme hakkı verdiğini savunmuştu.

ABD’li diplomat, son dönemde İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarını da destekleyen isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye