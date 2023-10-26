  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor
Gündem İsrail bombardımana tuttu! Gazze'de dumanlar gökyüzünü kapladı
Gündem

İsrail bombardımana tuttu! Gazze'de dumanlar gökyüzünü kapladı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 19:57:00 - 2023-10-26 19:57:56

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 20’nci gününde devam ediyor. İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze Şeridi’ni yoğun bombardıman altına aldı.

İsrail ordusunun karadan ve havadan vurduğu Gazze Şeridi’nden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor
İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor

Gündem

İsrail kara harekâtını bu nedenle geciktirdi! Gizli bir silah geliştiriyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, 20 günde 200 bin konutu yıktı!
İsrail, 20 günde 200 bin konutu yıktı!

Dünya

İsrail, 20 günde 200 bin konutu yıktı!

Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi
Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi

Dünya

Nuri Bilge Ceylan hala sesiz! İngiliz Yönetmen Loach, 'Herkes İsrail'i boykot etmeli' dedi

İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...
İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...

Medya

İsrail kemik atıyor BBC havadayken kapıyor! Zavallı Avrupa Medyası...

Katar'dan flaş İsrail çıkışı: Asacağız
Katar'dan flaş İsrail çıkışı: Asacağız

Dünya

Katar'dan flaş İsrail çıkışı: Asacağız

Yine bildiğiniz gibi konuştu! Ali Babacan’dan Erdoğan’a İsrail İftirası
Yine bildiğiniz gibi konuştu! Ali Babacan’dan Erdoğan’a İsrail İftirası

Siyaset

Yine bildiğiniz gibi konuştu! Ali Babacan’dan Erdoğan’a İsrail İftirası

Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!
Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!

Gündem

Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!

Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyurdu! İsrail savaşı sürerken Hamas'tan beklenmedik Rusya kararı
Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyurdu! İsrail savaşı sürerken Hamas'tan beklenmedik Rusya kararı

Gündem

Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyurdu! İsrail savaşı sürerken Hamas'tan beklenmedik Rusya kararı

Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu
Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu

Dünya

Hamas İsrail'in saldırılarında ölen İsrailli esir sayısını duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fetösavar

şeytanın kahrolduğunu biliyoruz... ama ne yaparsın bir de kader var... isteğidin kadar bombala yine de yok olacaksın... acı sona hazırlanan bir millet, ibretlik...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23