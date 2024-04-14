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Dünya İsrail, bayramda 274 kişiyi katletti
Dünya

İsrail, bayramda 274 kişiyi katletti

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:14:00 -
İsrail, bayramda 274 kişiyi katletti

Terörist İsrail ordusu, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, son 10 günde 649 Filistinliyi öldürdü.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 190 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Toplam can kaybı 33 bin 686

İsrail güçlerinin son 24 saatte 52 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, son 10 günde 649 kişinin öldürülmesiyle Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686’ya yükseldiği kaydedildi.

Bayrama özel katliam

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda, Ramazan Bayramında 3 günde çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 274 Filistinli öldürüldü, 221 kişi de yaralandı.

Toplam yaralı 76 bin 309

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 95 Filistinliyi daha yaraladığı ve toplam yaralı sayısının da 76 bin 309’a ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
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