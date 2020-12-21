  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinli aileyi evsiz bıraktı
Aktüel

İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinli aileyi evsiz bıraktı

Yıkım nedeniyle 20 Filistinli kış ortasında sokakta kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:03:54 -
İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinli aileyi evsiz bıraktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El Halil'e bağlı Es-Semu beldesine baskın düzenleyerek Filistinli ailelere ait 2 evi yıktığını belirtti.

Yıkıma gerekçe olarak söz konusu evlerin inşa edildiği alanın "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evlerin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığı ifade edildi.

Yıkım nedeniyle kış ortasında 20 Filistinlinin sokak ortasında kaldığı dile getirildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz isim ilk kez göründü! Şaşmaz Uyanış Büyük Selçuklu'da
Medya

Sürpriz isim ilk kez göründü! Şaşmaz Uyanış Büyük Selçuklu'da

TRT'nin sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan yeni isim ilk kez..
Türkiye'den tarihi tokat! ABD kafasını duvarlara vuracak
Ekonomi

Türkiye'den tarihi tokat! ABD kafasını duvarlara vuracak

ABD Türkiye’ye silah yaptırımı açıklarken Avrupa Birliği de benzer şantajlar yapıyor. 1970’lerden bugüne gizli açık ambargolarla boğuşan Tür..
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay