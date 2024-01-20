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Dünya İsrail basınından Hizbullah açıklaması: Çatışma kaçınılmaz
Dünya

İsrail basınından Hizbullah açıklaması: Çatışma kaçınılmaz

Yeniakit Publisher
2024-01-20 02:52:00 -
İsrail basınından Hizbullah açıklaması: Çatışma kaçınılmaz

İsrail'in, Lübnan'da Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün sınırdan uzaklaştırılmaması durumunda askeri operasyonun kaçınılmaz olduğunu ABD'ye ilettiği ortaya çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD'ye ilettiği mesaja ilişkin bilgi verildi.

Mesajda, yakın zamanda Rıdvan Gücünün İsrail sınırından uzaklaştırılması konusunda bir anlaşmaya varılmaması durumunda bölgede askeri bir operasyonun kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca, Tel Aviv'in, Rıdvan Gücü unsurlarının sınır bölgesinden sınırlı bir şekilde çekildiğini gözlediği, ancak bunu yeterli bulmadığı, bu unsurların Litani Nehri'nin ötesine çekilmesinin istendiği vurgulandı.

İsrail bölgelerine karşı tanksavar füzeleri ve hassas füzelerin fırlatılması tehdidinin arttığı belirtilen haberde, kuzey sınırında Hizbullah'ın oluşturduğu asıl tehdidin de bu olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Aralık 2023'te yaptığı açıklamada, ister uluslararası siyasi düzenleme ister askeri harekat yoluyla olsun Hizbullah'ı Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin ötesine taşıyacaklarına söz vermişti.
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​​​​​​​Galant 19 Ocak'ta Lübnan sınırındaki birlikleri denetlediği sırada yaptığı açıklamada da, Hizbullah'ın bölgedeki İsrail vatandaşlarının güven içinde yaşama hakkına saygı duyduğu bir diplomatik anlaşmaya varılmadığı takdirde "güç kullanarak" güvenliği sağlayacaklarının altını çizmişti.

Kaynak: AA

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