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Dünya İsrail basını, Siyonist terörünü itiraf etti
Dünya

İsrail basını, Siyonist terörünü itiraf etti

İsrail menşeli Haaretz gazetesi, Gazze'de öldürülen çocukları manşetine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:45:00 -
İsrail basını, Siyonist terörünü itiraf etti

Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, daha sonra Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı.

İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise Harem-üs Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı.

İşgalci Tel Aviv yönetimi, daha sonra 10 Mayıs'ta Gazze'ye saldırılar başlattı. 11 gün sonra ateşkes imzalandı. Ancak bu bombardımanlar sonucunda 67'si çocuk yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de yaralanmıştı.

Haber7'nin aktardığına göre, İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi ise, bugünkü birinci sayfasını bu çocuklara ayırdı.

67 Filistinli çocuğun fotoğraflarını yayınlayan gazete, "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur" manşetini attı.

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